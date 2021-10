[Vidéo] Johnny Hallyday et Yodelice : De l’amour et de la country, nouvel album annoncé

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Johnny Hallyday et Yodelice : De l’amour et de la country, nouvel album annoncé

Johnny hallyday et quelques amis dont nos délices maxim nucci reviennent d’un grand road trip à la easy rider entre la nouvelle orléans et los angeles [Musique] les deux artistes sont devenus amis depuis qu’ils ont travaillé ensemble sur jamais seul en 2011 l’année dernière les coûts de l’e10 ya lui confiaient les musiques et la réalisation de l’album de l’amour succès public et critique album de chansons aux dernières victoires de la musique entre johnny et yodelice l’aventure se poursuit s’ils estiment à l’occasion de la sortie vendredi 21 octobre du live de sa dernière tournée rester vivant toujours enregistré à bruxelles le 26 mars que johnny a dévoilé sur rtl ses prochains projets je commence à travailler pour écrire des chansons yodelice à moi yarol poupaud son principal complice sur scène note de la rédaction aussi on va vraisemblablement rejoindre un nouvel album l’année prochaine mais pour l’instant on est en écriture toujours rock toujours blues johnny a aussi envie d’autre a choisi je pense qu’il y aura pas mal de country aussi je pense que cet album là je l’enregistrais à nashville et a même 10 donc un peu les retours aux s ources et ensuite une tournée ça ne sera pas avant 2017 en attendant les fans peuvent voter jusqu’au 1er novembre pour de l’amour sélectionné parmi onze autres et le sacré album rtl de l’année 2016 dans cette sélection yodelice qui eurent à deux reprises puisqu’il a également réalisé le premier album prometteur de la révélation jane grand écran et grand espace sur rtl johnny hallyday a également parlé de cinéma il est attendu dans le prochain film de claude lelouch chacun sa vie au casting époustouflant et guillaume canet rock n’ roll en salles le 22 février 2017 mais le rockeur se verrait bien devenir réalisateur heures à force de me faire photographe par les gens je me suis dit que c’était pas mal que je mets en scène un road trip avec une histoire pour l’instant si est-il une envie mais j’y pense buzz dit à petit dans le film de canet on sait que ce dernier interprète un acteur de 40 ans passé à qui une jeune collaboratrice dit qu’il ne fait plus rêver personne parce qu’il nest pas r ock’n roll il décide alors de se tourner vers johnny pour y régler [Musique] cette comédie réunie aussi fanny ardant et la compagnie du réalisateur marion cotillard qui assistent à leur deuxième enfant [Musique] dans le nouveau film choral de plots de touche johnny révèle à rtl il interprétera un sosie de lui même je me suis beaucoup amusé .