[Vidéo] Johnny Hallyday et ses Vieilles Canailles : Les retrouvailles enfin programmées

Johnny Hallyday et ses Vieilles Canailles : Les retrouvailles enfin programmées

Il ya deux ans valérie zeïtoun avait cette idée folle de réunion sur scène trois légendes françaises qui ont la particularité d’être amis depuis toujours johnny hallyday eddy mitchell et jacques dutronc les vieilles canailles étaient nés et ont brillé le temps de six concerts dont les places se sont arrachées à l’accord hôtel arena à l’époque encore parlait omnisports de paris bercy en novembre 2014 deux ans après cette folle aventure décibels production annonce les retrouvailles du trio le temps d’une courte tournée estivale en 2017 alors que le dvd du superbe rester vivant tour de johnny hallyday enregistré à bruxelles le 26 mars 2016 paraissent ce vendredi 25 novembre et que l’on sait que l’artiste est déjà au travail sur son nouvel album aux côtés de yodelice son ami maxim nucci voilà qu’on apprend ce qu’il fera en juin et juillet prochains reformé les vieilles canailles et donné plus d’une douzaine de concerts à travers la france cette aventure devait être unique mais rien de tel q u’une courte tournée pour surprendre son monde et permettre au public de profiter de ce concert événement écrit décibels production sur son site officiel [Musique] si s qui donc avec joie que nous annonçons le retour des vieilles canailles pour quelques dates exceptionnelles en juin et juillet 2017 et à paris à l’accord hôtel arenal 24 juin l’annoncé est accompagné d’un tease et qui fait sacrément envie dévoilant des images sensationnelles des premiers concerts de 2014 à l’époque johnny hallyday se faisait une joie de monter sur scène avec ses vieux potes ça me fait plaisir d’être avec jacquet dit confiait le rockeur sur rtl on se connaît depuis si longtemps que ceux trouvés ensemble est assez exceptionnel est formidable je n’ai pas hésité une seule seconde eddy mitchell de confirmer je ressens ça dans la mesure où on se connaît depuis des années se retrouver là et l’envié si esti formidable [Musique] 1 et .