[Vidéo] Johnny Hallyday et Laeticia : Un tendre baiser avant sa chevauchée fantastique

Johnny Hallyday et Laeticia : Un tendre baiser avant sa chevauchée fantastique

Après une tournée colossale le rester vivant tour le 21 octobre en cd et numérique plusieurs éditions vidéo dès le 25 novembre et un gros mois de vacances bien méritées à saint barthélemy johnny hallyday de retour à los angeles depuis quelques jours seulement le temps de préparer la rentrée de ses filles jade 12 ans et joy 8 ans et de récupérer son nouveau bolide une mythique ac cobra voilà que le rockeur est déjà reparti lundi 12 septembre johnny hally et sa bande s’envolait pour la nouvelle orléans en jet privé à bord son complice sur des lys avec qui il a écrit de l’amour son dernier disque récompensé de la victoire de la musique de l’album de l’année mais aussi son manager seb pharand le réalisateur frédéric imbert le réalisateur et photographe françois gaieté beurre et fabrice le ruyet pdg de sotheby’s international realty paris époux de l’incontournable productrice télé anne marcassus pierre billon qu’on ne présente plus le photographe dimitri coste et l’ami de toujours claude bo uly direction la louisiane et sa capitale la nouvelle orléans pour un road trip à moto love riders avant le départ johnny hallyday a reçu un beau baiser de cinéma de son épouse laeticia sur le tarmac de l’aéroport de van nuit ya là un joli moment immortalisé par un ami est posté par la maman engagée sur instagram dit [Musique] arrivé en louisiane le rockeur et ses proches ont fait un petit tour dans un bayou en témoigne la photo postée par johnny toujours sur ig il le montre très détendu à côté d’un bassin d’où sort la tête menaçante d’un alligator en légende le rockeur écrit départ de mon prix moto à la nouvelle orléans jusqu’à la rockeur et sa bande ne devrait emprunter la nouvelle route dixie une route mythique que peter fonda et dennis hopper ont des mises à l’honneur dans le film culte des bikers easy rider 1969 mais dans l’autre sens au départ de la nouvelle orléans johnny hallyday et sa bande devrait longer l’océan atlantique avant de traverser des lieux comme sedona santa fe le désert de mojave le canyon de chelly ou monument valley s’y est- il un road trip de plusieurs milliers de kilomètres qui pourraient leur prendre jusqu’à trois semaines parions que johnny est yodelice ne seront pas avares avec leurs fans et partageront sur instagram les plus belles images de leur chevauchée fantastique [Musique] 1 mètre [Musique] .