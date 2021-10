[Vidéo] Johnny Hallyday et Laeticia : Deux « Alliés » amoureux devant Sharon Stone

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Johnny Hallyday et Laeticia : Deux « Alliés » amoureux devant Sharon Stone

Marion cotillard n’était pas la seule star française venue assister à l’avant première mondiale à los angeles du film alliés dans lequel elle donne la réplique à brad pitt [Musique] en effet l’icône du rock français johnny hallyday y sa femme laeticia ont pris à l’événement mais ils se sont fait très discret [Musique] le couple cest d’abord rendu au village théâtre à westwood ou alliés a été dévoilé à une poignée de chanceux et en présence de l’équipe du film réalisé par robert zemeckis et qui sortira chez nous le 26 novembre les deux tourtereaux ont ensuite pris la direction de beverly hills et une after party du film qui se tenait chez bouchon un fameux bistrot à la française chapeauté par le chef thomas keller sharon stone très chic et divine était également de la partie laeticia hallyday arborait un très beau smoking ou juifs alors que johnny avait opté pour un costume cravates noires [Musique] Main dans la main à la soirée les deux amoureux ont aimanté les regards à l’instar de marion cotillard enceinte de son deuxième enfant ou de brad pitt dont le divorce continue d’alimenter la presse people américaine [Musique] bien qu’aux états unis où il a été aperçu consécutivement au désert cry festival puis à l’oms jonnhy halliday fourmille de projets qui le rapprochement de sa france chérie l’idole et des jeunes sortira bientôt le dvd de sa tournée rester vivant précédé d ‘une avant première exceptionnelle et à 180 degrés à l’intérieur de la géode le taulier sera également propre au cinéma en février 2010 est aux côtés de marion cotillard rock’n roll un film de guillaume canet dans lequel il jouera son sosie avant de partir pour de nouvelles aventures entre un album en cours d’écriture avec yodelice et yarol poupaud une tournée pas avant 2017 at il dit et des désirs de mise en scène il se verrait bien en effet réalisateur d’un film autour d’un road trip comme il l’avait confié fin octobre à nos confrères de rtl [Musique] m 1 [Musique] .