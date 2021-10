[Vidéo] Johnny Hallyday : Entre les Coyote Girls et Laeticia, balance son coeur…

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Johnny Hallyday : Entre les Coyote Girls et Laeticia, balance son coeur…

Le 12 septembre johnny hallyday sa bande s’envolait pour la nouvelle orléans [Musique] avec ses amis parmi lesquels yodelice le rock depuis une dizaine de jours un road trip exceptionnel dans le sud des états unis sur la nouvelle route d’ici qui se repose la nouvelle orléans à los angeles soit le chemin inverse emprunté par peter fonda et dennis hopper dans le film culte des bikers easy rider 1969 [Musique] au départ de la louisiane la joyeuse bande a traversé le texas puis le nouveau mexique avant de rejoindre comme l’indiquent la dernière photo postée par johnny hallyday sur instagram la rivière de san juan dans lutins de nombreux kilomètres reste à parcourir mais déjà les souvenirs sont nombreux notamment cette escale à santa fe ces derniers jours où le rocker qui sortira bientôt sont restés vivants tour le 21 octobre en cd et digital plusieurs églises ont vidéo dès le 25 novembre a été rejoint par ses deux plus jeunes filles jade et joy et leurs mamans laetitia on peut faire confiance à laetitia pour partager les grands moments de sa vie de famille ces fillettes respectivement portait âge de 12 et 8 ans le même top coloré un short en jean blanc et déboute évidemment de rockeuse laetitia quant à elle était la parfaite country girl avec sa chemise car boy sur place toute la bande à tin et avant d’aller partager quelques verres dans un bar du coin où sévissent des coyotes girls ses serv euses de sa lune qui pour quelques dollars de plus dans ce sur les bas [Musique] un moment immortalisé par johnny sur son compte instagram laetitia nous a aussi offert une belle vidéo du groupe composé entre autres du photographe dimitri coste ou de l’ami de toujours claude bouillon sur sa bécane quel vin grand équipe [Musique] m et à [Musique] .