[Vidéo] Jeanfi Janssens et Joyce Jonathan autour de Laurent Ruquier : gros challenge pour Les Grosses Têtes.

Jeanfi Janssens et Joyce Jonathan autour de Laurent Ruquier : gros challenge pour Les Grosses Têtes…

La tâche est rude mais pas désespérée pour laurent ruquier le populaire animateur propose aux spectateurs de france 2 un nouveau numéro des grosses têtes dès 21h05 émission dont il a reprise les commandes sur rtl depuis 2014 [Musique] autour de lui une pléiade de pensionnaires habituels mais aussi des invités exceptionnels en effet autour de la table il faudra compter sur l’ancienne première dame valérie trierweilers retrouvé après avoir été remercié de paris match christine bravo qui a retrouvé son ami laurent ruquier après quelques années de fâcherie caroline diam jean-phi hansen ce remis de sa chute survenue à son domicile chantal et zoug ou encore jean benguigui dit valérie mairesse et bernard mabille à eux s’ajoutent aussi quelques recrues plus récentes comme antoine duléry pablo mira paulel kara où la chanteuse joyce jonathan cette dernière avait été taclé très vite gentiment par une autre pensionnaire lors de ses débuts l’animateur a aussi fait venir des invités de luxe sur le plateau à savoir la comédienne laetitia milot l’humoriste et comédien et jeunes mariés arnaud ducret ainsi que l’animatrice valérie damidot et le chanteur vincent michelot question anecdotes happening l’émission promet de la bonne humeur et du divertissement laurent ruquier et sa bande prennent le relais de nagui dont l’émission musicale the artist a malheureusement multiplicateur les fours d’audience lors de ses précédents numéros souffrant notamment de devoir affronter la voix all stars 2 sur tf1 la suite du show a ainsi pris la case de deuxième partie de soirée le vendredi pour rappel le programme les grosses têtes fête la saint valentin diffusée en février dernier avait eu 2,2 millions de téléspectateurs laurent ruquier fera t-il encore mieux ce samedi [Musique] m à [Musique] .