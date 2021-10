[Vidéo] Fred (Mariés au premier regard) touché de près par le cancer : « Je vous laisse imaginer le choc… »

Fred (Mariés au premier regard) touché de près par le cancer : « Je vous laisse imaginer le choc… »

[Musique] toujours prêt à partager sa bonne humeur et ses sessions de grandes rigolades sur ces réseaux sociaux c’est cette fois c’est plus que fred a pris la parole ce vendredi 1er octobre 2021 l’ancien candidat de mariée au premier regard 2021 qui avait épousé mme ligne avant de s’en séparer au bout de quelques mois a posté un long message l’un des motions pour présenter sa cousine atteinte du cancer du sein une présentation officielle alors que l’octobre rose débute ce mois dédié au dépistage de cette maladie j’étais directement concernée cette année car ma cousine d’amour ma guerrière a été touchée de plein fouet n’ayant pas de cancer dans notre famille ma cousine sahara ne pense pas que de faire nos tout palpation leur est amené à ceux d’ ailleurs nos bâton malheureusement quelques examens plus tard le verdict tombe c’est un cancer du sein je vous imaginer le voiture à 27 ans et sans choc venir elle ne pense pas que cela pourrait arriver à un jeune papa sur instagram d’eads évoque ensuite le long combat entamé sa cousine ces derniers mois pour tenter de venir à bout de ce cancer sans jamais baisser les bras supporter radiothérapie hormonothérapie de nouveaux termes quelle à dieu et continuer d’affronter malgré les moments difficiles et très prouvée elle a su rester cette femme souriante combative et active elle est restée belle coquette rayonnante sexy et j’en passe une véritable force ce qu’il reconnaît en elle et qu’il salue avec admiration elle a toujours fait en sorte de mener une vie normale lettres persanes je peux vous dire que ce n’était pas facile tous les jours merci pour cette leçon de vie ma guerrière mesdames je me permets de vous faire passer ce message apprenez l’auto palpation allez vous faire dépister ça ne prend pas de temps et ça peut vous sauver la vie à il rappelé avec bie surveillance [Musique] .