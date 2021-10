Ce vendredi, c’était le troisième prime de la saison 11 de « Danse avec les stars ». Si Bilal Hassani a de nouveau brillant, Moussa Niang a quant à lui été terminé. Jean-Baptiste Maunier a été sauvé par le public tandis que le jury a rappelé Vaimalama Chaves. On note les belles performances de Lucie Lucas et Dita Von Teese ainsi que les progrès de Wejdene, Gérémy Crédeville et Michou. .