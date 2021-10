Vers la légalisation de l’avortement: ce que les évêques du Bénin feront si la loi est adoptée…

Dans une déclaration faite ce mardi 19 Octobre 2021, les évêques du Bénin ont invité les parlementaires à ne pas voter la loi portant modification de la loi n°2003-4 du 03 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, qui selon eux n’est qu’une procédure qui « n’est rien d’autre qu’une légalisation pure et simple de l’avortement ». Au cas où ce cri de cœur ne serait pas entendu, la conférence épiscopale entend intensifier les sensibilisations et l’éducation des consciences pour que nos libertés ne deviennent pas un libertinage.

Le président de la conférence épiscopale du Bénin a animé dans l’après-midi de ce mercredi 20 Octobre 2021 au foyer des marins (Stella Maris) à Cotonou, une conférence de presse restitutive des travaux de la première session ordinaire de la CEB au titre de l’année pastorale 2021-2022. La lecture du communiqué final est faite par Eugène Cyrille Houndékon, évêque d’Abomey. En marge de cette lecture, le prélat a levé un coin de voile sur ce que ferait la conférence épiscopale si malgré tout, les députés votaient la légalisation de l’avortement.

A lire aussi: Covid19 au Bénin: pas de levée de mesures restrictives sans une bonne couverture vaccinale

Selon le conférencier, la conférence épiscopale du Bénin n’a pas un moyen de pression à exercer sur les autorités du pays mais il a souligné que si la légalisation de l’avortement passait, l’Eglise travaillera à l’éducation des consciences pour qu’elles comprennent la nécessité de protéger et de défendre la vie.

« Elle poursuivra sa mission de défense des valeurs morales en travaillant sur la conscience des citoyens afin qu’ils comprennent définitivement que l’avortement est un crime contre une vie innocente et sans défense, une destruction de la vie. » a t’il insisté. Pour l’Eglise catholique, la vie humaine est sacrée et inviolable et la constitution du pays même le reconnait. Au sens du porte parole de la haute hiérarchie de l’église catholique du Bénin chacun devait donc travailler à la protéger et à la défendre et non à la détruire. Il conclut en affirmant que l’adoption de cette loi serait dommage et une régression pour le Bénin.

L’éducation à la responsabilité comme réponse à la grossesse indésirable…

Dans une déclaration rendue publique plus tôt le mardi 19 Octobre 2021, les évêques du Bénin ont affirmé qu' »il y a des alternatives sûres et fiables pour remédier aux maux que l’on entend solutionner par la légalisation de l’avortement« . Sur la question de ces alternatives sûres, la conférence épiscopale donne une piste à explorer pour réduire les causes qui conduisent à l’avortement.

Pour le conférencier qui est revenu sur cette déclaration ce mercredi, il ne s’agira pas de détailler maintenant ces alternatives sûres et fiables aux maux que l’on entend solutionner par la légalisation de l’avortement. Le moins que l’on puisse retenir de cette sortie médiatique du clergé c’est que pour la conférence épiscopale du Bénin, la première réponse est la revalorisation de l’éducation humaine et morale. Aussi les évêques proposent face à la fuite de responsabilité des familles, le relais de l’école car l’éducation humaine et morale, est pour eux une alternative qui permettra de réduire les causes qui conduisent à l’avortement.