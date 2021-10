Vatican: le pape François félicite Lionel Messi pour sa « simplicité »

Le pape François a félicité la star argentine du football mondial Lionel Messi pour sa « simplicité », ce dernier lui ayant envoyé un maillot dédicacé de son nouveau club, le Paris Saint-Germain (PSG).

« Cher frère, je te remercie pour le maillot que tu m’as envoyé et ton dévouement, toujours avec ta simplicité », a déclaré François dans une vidéo rendue publique vendredi par l’agence de presse argentine Télam. Lors d’une audience lundi au Vatican, le Premier ministre français Jean Castex a offert au pape François un maillot de Messi avec sa nouvelle équipe, le Paris Saint-Germain (PSG), et son numéro 30 au dos et une dédicace manuscrite: « Avec toute mon amitié ».

« Merci pour ta proximité, merci pour ton témoignage et pour ne pas avoir pris la grosse tête », poursuit François dans la vidéo. « Que Dieu te bénisse », conclut le pape argentin, grand amateur de ballon rond. Il est supporteur depuis son enfance du club de Buenos Aires de San Lorenzo. Lionel Messi a envoyé à François les maillots des équipes pour lesquelles il a joué, notamment le club espagnol de Barcelone, qu’il a quitté pour rejoindre le PSG cette année.