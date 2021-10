Une femme donne miraculeusement naissance à son premier enfant à l’âge de 70 ans

Mariés depuis presque 50 ans, Jivunben Rabari et son époux Maldhari n’avaient jamais réussi à concevoir. Jivunben Rabari, 70 ans, et Maldhari, son mari de 74 ans, viennent d’avoir leur premier enfant, grâce à l’ovule d’une autre femme et le sperme de son époux.

Originaire d’un village appelé Mora, dans le Gujurat, en Inde, Jivunben Rabari et son mari Maldhari ont conçu leur fils par fécondation in vitro, après 45 ans de mariage. Dès que Jivunben Rabari, 70 ans, et son mari Maldhari, 74 ans, ont découvert l’existence de la fécondation in vitro, Jivunben s’est rendue chez le médecin.

Son médecin, le Dr Naresh Bhanushali, a raconté : « Quand ils sont venus nous voir la première fois, nous leur avons dit qu’ils ne pouvaient pas avoir un enfant en étant aussi âgés, mais ils ont insisté. Ils ont dit que beaucoup de membres de leur famille avaient fait la même chose ». Les chances de tomber enceinte naturellement après la ménopause sont nulles, néanmoins, l’American Society of Reproductive Medicine (ASRM) indique que n’importe quelle femme peut tomber enceinte, peu importe son âge, grâce à l’AMP, à condition d’avoir un utérus en bonne santé. C’est donc ce qui s’est produit dans le cas de Jivuben Rabari, puisqu’une FIV a été réalisée avec l’ovocyte d’une femme plus jeune.

Dans une vidéo filmée le 13 octobre 2021, on peut voir la nouvelle maman assise à côté de son mari, tenant sur ses cuisses son bébé pendant qu’elle parle avec le personnel médical. Grande fut l’émotion du couple. Au moment de son accouchement, la femme n’avait pas ses pièces d’identité. Mais les médias locaux ont pu par la suite confirmer son âge.