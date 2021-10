Un sous-marin nucléaire américain frappé par un objet non identifié en mer de Chine

Un sous-marin nucléaire américain a violemment « heurté un objet » alors qu’il opérait en profondeur, il y a une semaine, dans l’un des plans d’eau les plus sensibles de la planète, la mer de Chine méridionale.

Dans un communiqué de la marine nationale américaine, jeudi, les Etats-Unis ont confirmé que l’USS Connecticut, un sous-marin nucléaire d’attaque rapide, avait heurté un objet non identifié, le 2 octobre, « alors qu’il opérait dans les eaux internationales de la région indo-pacifique ». Selon un correspondant de CBS News, citant des responsables américains de la Défense, le choc s’est produit en mer de Chine méridionale, une zone de vives contestations territoriales entre la Chine et les USA et ses alliés.

Selon un rapport de CBS News, le submersible américain touché, le Connecticut, était revenu à la surface par ses propres moyens et devait arriver bientôt à Guam, afin que les dommages puissent être pleinement évalués. Un bilan de l’accident rapporté par les responsables, fait état de blessures « modérées » de deux membres d’équipage avec plusieurs autres bosses et contusions mineures. Tous ont été soignés par un membre du corps de la Marine à bord du navire et personne n’a été retiré du sous-marin.

Le sous-marin, lui-même, l’un des près de 70 de la flotte à propulsion nucléaire de la marine américaine, « reste dans un état sûr et stable », selon le communiqué de la marine. Son système de propulsion nucléaire et les zones connexes « n’ont pas été affectés et restent pleinement opérationnels ». Vendredi, la Chine a demandé plus d’informations sur l’accident de la marine américaine qui s’est produit quelque part au large de sa côte est.

Le journal chinois Global Times a rapporté que le ministère des Affaires étrangères avait exprimé de « graves préoccupations » au sujet de l’incident, citant le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, qui a exhorté les États-Unis à « fournir des détails, le but de la croisière et si cela a causé une fuite nucléaire ou endommagé l’environnement maritime. »