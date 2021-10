UAC: Félicien Avléssi, premier recteur post réforme nommé selon le nouveau mode de désignation

Le professeur Félicien Avléssi est le nouveau recteur de l’université d’Abomey-Calavi (UAC). Sa nomination est intervenue ce mercredi 13 Octobre 2021 en conseil des ministres. Il va ainsi succéder au recteur sortant Maxime da Cruz qui joue depuis peu la prolongation.

Le professeur Maxime da Cruz s’en va et Félicien Avléssi s’installe. La nomination de ce dernier est intervenue ce jour mercredi 13 Octobre en conseil des ministres. Il sera assisté dans ses charges par Patrick HOUESSOU et Aliou SAÏDOU respectivement nommé vice-recteur chargé des affaires académiques et vice-recteur chargé de la recherche.

L’équipe rectorale connait également l’entrée d’une femme. Il s’agit de Carina Kèlomè nommée au poste de vice-recteur chargé de la coopération. C’est le tout premier bureau du rectorat d’Abomey-Calavi post réforme. Leur nomination s’est déroulée conformément au nouveau mode de désignation des responsables des universités publiques. Le recteur et les vice-recteurs ont donc soumis des dossiers de candidatures qui ont suivi une procédure.

Conforment au nouveau mode de sélection des responsables des universités publiques, leurs dossiers ont suivi la procédure de pré-sélection, ensuite la phase de la sélection, de l’entretien et d’enquête de moralité. C’est seulement au terme de ce long processus qu’ils ont été retenus à leur fonction actuelle.