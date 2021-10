Turquie – Nigéria: 7 accords de partenariat signés entre Erdogan et Muhammadu Buhari

En tournée africaine, le président turc Recep Tayyip Erdogan a signé 7 accords bilatéraux avec son homologue nigérian, Muhammadu Buhari. Les accords couvrent des domaines tels que les hydrocarbures, les mines et l’énergie.

Après l’Angola et le Togo, le chef de l’Etat turc s’est rendu au Nigéria, pays le plus peuplé de l’Afrique. Accueilli à l’aéroport par le ministre nigérian des Affaires étrangères Geoffery Onyeama, le président Erdogan, a été conduit chez son hôte. En conférence de presse conjointe avec Muhammadu Buhari ce mercredi, il a déclaré que le Nigéria et la Turquie sont déterminés à renforcer leur coopération. « Nous renforçons notre coopération dans les domaines de la défense militaire et de la sécurité, avec le Nigeria qui combat le terrorisme et les groupes armés », a déclaré le président turc.

Au cours de cette rencontre, 7 accords couvrant des domaines tels que les hydrocarbures, les mines et l’énergie ont également été signés. « Nous avons signé des accords avec la Turquie sur l’énergie, l’industrie de la défense, la métallurgie et les hydrocarbures. », a annoncé le président nigérian Muhammadu Buhari.

Le terrorisme au cœur des échanges

La lutte contre le Groupe terroriste güleniste (FETÖ), le groupe à l’origine du coup d’État manqué en Turquie en 2016, a également été abordée lors de la visite du président turc. Aussi une demande de transfert des écoles FETÖ qui continuent de fonctionner dans plusieurs régions du Nigéria à la Fondation turque Maarif a été soumise au Nigéria par la Turquie. « Nous continuons à fournir aux autorités nigérianes les informations sur les activités illégales que mène FETO au Nigeria« , a révélé le chef d’Etat turc.

Le Nigeria est le premier partenaire commercial de la Turquie en Afrique subsaharienne avec un volume d’échanges de 754 millions de dollars (7,03 milliards de TL) en 2020, qui devrait atteindre plus d’un milliard de dollars.