Turquie: Mahamat Idriss Déby accueilli avec une cérémonie officielle par Recep Erdogan

Sur invitation du chef de l’Etat turc, Recep Tayyip Erdogan, le président du Conseil militaire de transition au Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, effectue une visite officielle en Turquie. Ce mercredi 27 octobre, le Président turc a accueilli son hôte à l’entrée principale du complexe présidentiel, comme le rapporte Anadolu. Les hymnes nationaux du Tchad et de la Turquie ont retenti puis les deux hommes ont salué la garde militaire.

Tous les aspects des relations entre la Turquie et le Tchad seront passés en revue et des mesures visant à élargir la coopération entre les deux pays seront discutées au cours de la visite. Les deux dirigeants devraient échanger leurs points de vue sur les relations bilatérales et la période de transition en cours au Tchad, ce pays qui a la présidence(tournante) actuelle du G5 Sahel et de la Communauté des États sahélo-sahariens, ainsi que sur les développements régionaux et internationaux.

Les Ministres turcs des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, du Trésor et des Finances, Lutfi Elvan, de la Défense, Hulusi Akar, le Vice-ministre des Transports et des Infrastructures, Fatih Sayan, le Président de l’Industrie de défense, İsmail Demir, le Directeur de la Communication de la Présidence turque, Fahrettin Altun, le Porte-parole de la Présidence turque, Ibrahim Kalin et le Gouverneur d’Ankara Vasip Sahin, étaient également présents à la cérémonie.