« Très fier et très heureux « , Karim Benzema après la victoire en Ligue des nations

Karim Benzema et les Bleus ont remporté la Ligue des nations en dominant l’Espagne (2-1) en finale dimanche. « Je suis très fier de mon travail depuis longtemps » a déclaré le Madrilène qui vient de réaliser l’un de ses rêves : gagner un trophée avec l’équipe de France.

Opposés à l’Espagne en finale de la Ligue des Nations, les hommes de Didier Deschamps ont certes encaissé le premier but du match, mais ils ont su renverser la tendance, notamment grâce au but égalisateur somptueux de Karim Benzema. Auteur du but égalisateur et élu homme du match, l’avant-centre des Bleus savoure son premier trophée acquis avec la sélection nationale.

« C’était un match difficile contre une bonne équipe. On a montré de la force de caractère. Cette équipe est très, très forte, ne lâche jamais rien. C’est le signe des grandes équipes, patienter, ne pas paniquer et attendre le bon moment. On va d’abord profiter de ce trophée et aller chercher la Coupe du monde. », a déclaré Karim Benzema au micro de M6, après la victoire sur l’Espagne 2-1. Pour le numéro 19 tricolore, ce titre représente « Beaucoup de fierté. Je suis vraiment très content pour toute l’équipe. Surtout, on a réalisé deux très beaux matches, de très haut niveau.«

« Je suis très fier de mon travail depuis longtemps. Revenir dans cette équipe et gagner me rend heureux, oui. Ce titre me donne encore plus d’ambitions pour l’avenir avec cette équipe. Parce que cette équipe a un grand potentiel. C’est un geste que je répète souvent aux entraînements mais plutôt au ras du poteau. À l’échauffement, déjà, j’en avais mis pas mal. J’essaye toujours de cadrer mais dans ces buts-là, il y a aussi toujours une part de réussite. »