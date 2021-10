Tournée d’adieux: Angela Merkel reçue à Istanbul par Recep Tayyip Erdogan

La future ex-chancelière allemande, Angela Merkel, dans le cadre de sa tournée d’adieux, a été reçue, samedi 16 octobre 2021, à Istanbul, par le Président Recep Tayyip Erdogan. Une conférence de presse conjointe a sanctionné la rencontre des deux personnalités, apprend-on des médias.

Dans la droite ligne de sa tournée d’adieux, Angela Merkel a été reçue, dans la matinée de ce samedi 16 octobre, à Istanbul, par le Président Recep Tayyip Erdogan. Les questions liées aux droits humains et aux libertés individuelles, côté allemand, et les inquiétudes, quant aux futures relations entre la Turquie et l’Allemagne, côté turc, ont été, entre autres, les points abordés par les deux personnalités au cours d’une conférence de presse conjointe.

La diplomatie ne sera pas sacrifiée sur l’autel des droits humains

La chancelière allemande, dans sa prise de parole, s’est dite satisfaite de la «très bonne collaboration» avec la Turquie. Elle a, cependant, déploré la défaillance observée sur le champs des droits de l’homme et des libertés individuelles.

Reçue par Recep Tayyip Erdogan, dans le cadre de sa tournée d’adieux, après seize années à la tête de la première puissance européenne, Angela Merkel a assuré de la continuité des relations entre cet «important partenaire» et la future équipe au pouvoir en Allemagne.

«J’ai été parfois critique face aux développements auxquels nous avons assisté dans le domaine des droits de l’homme et des libertés individuelles», a-t-elle rappelé. «La seule chose que je peux vous dire, c’est qu’il en ira de même avec le prochain gouvernement allemand: la relation entre la Turquie et l’Allemagne continuera, avec ses bons et ses mauvais côtés», a-t-elle assuré.

La relation entre les deux pays a connu de fortes tensions après le putsch avorté de juillet 2016 et les représailles qui s’en étaient suivies.

De son côté, le président Erdogan, qui a salué par deux fois sa «chère amie» Angela Merkel, s’est inquiété par avance de la suite: «Il n’est jamais facile de travailler avec une coalition» comme celle qui est en cours de négociations en Allemagne pour la formation du futur gouvernement » , a-t-il estimé.