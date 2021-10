Togo: tête-à-tête entre les présidents Faure Gnassingbé et George Weah

En marge du mini-sommet quadripartite organisé à la faveur de la visite de Recep Tayyip Erdogan à Lomé, les présidents Faure Gnassingbé et George Weah ont échangé pour le renforcement de la coopération entre le Togo et le Libéria.

Le Président togolais Faure Gnassingbé s’est entretenu mercredi, à Lomé, avec son homologue du Libéria, George Weah. Ce dernier séjournait dans la capitale togolaise depuis la veille, dans le cadre du mini-sommet quadripartite organisé à la faveur de la visite de Recep Tayyip Erdogan.

En tête-à-tête, les deux dirigeants ont échangé sur le partenariat économique entre Lomé et Monrovia, avec en point d’orgue les perspectives d’investissement bilatéraux. Les questions d’intégration sous-régionale ont également été abordés, notamment la situation politique et sécuritaire, la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que les échanges commerciaux.

Pour rappel, le mini-sommet quadripartite a eu lieu mardi, à Lomé, entre les présidents Faure Gnassingbé du Togo, Recep Tayyip Erdogan de la Turquie, Roch Marc Christian Kaboré du Faso, et George Weah du Libéria. Principalement au centre des discussions, le point de la situation politique et sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine et en particulier dans le Sahel, ainsi que les nouvelles pistes de solutions en appui aux différentes initiatives existantes.

Au terme des échanges, il a notamment été convenu la mise en place d’un “partenariat stratégique turco-africain, pour apporter des solutions idoines aux menaces sécuritaires régionales et inter-régionales”.