Togo: les cantines scolaires vont s’étendre à 65 nouvelles écoles

Le gouvernement togolais a annoncé à l’issue de son dernier Conseil des ministres que les cantines scolaires seront étendues à 65 nouvelles écoles au cours de l’année scolaire 2021-2022.

Déployées au cours du dernier exercice académique dans 475 écoles réparties sur le territoire togolais, les cantines scolaires seront étendues à 65 nouvelles écoles au cours de l’année scolaire 2021-2022. L’annonce a été faite lors du dernier Conseil des ministres, à la faveur d’un point sur la mise en œuvre du programme national d’alimentation scolaire, effectué par le ministre du développement à la base.

Cette extension permettra de porter à un peu plus de 187.000, le nombre total d’élèves bénéficiaires. Soit, plus de 60% de l’objectif de 300.000 bénéficiaires prévus par le gouvernement. L’an dernier, 131.870 élèves en tout au Togo, ont bénéficié de repas de qualité nutritionnelle et en quantité suffisante.

Ces résultats, obtenus grâce à un apport supplémentaire de près de 980 millions FCFA de l’Etat (pour un montant cumulé de 2,1 milliards FCFA), ont contribué à renforcer les acquis obtenus depuis plus d’une décennie désormais : amélioration de la fréquentation scolaire, du taux de rétention et d’achèvement à l’école primaire, mise en œuvre de l’objectif ‘Faim Zéro’, recul de la malnutrition. Pour cette année, un millier de cuisinières ont été mobilisés pour veiller à la bonne mise en œuvre des cantines.