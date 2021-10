Togo: le sommet de Lomé sur la cybersécurité reporté

La République de Togo et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), organisateurs du sommet de Lomé sur la cybercriminalité, ont conjointement décidé de reporter l’évènement prévue pour cette fin du mois d’octobre.

Initialement prévu pour les 25 et 26 octobre prochain à Lomé, le Sommet sur la cybersécurité est reporté à une date ultérieure. C’est ce qu’ont annoncé les responsables en charge de l’organisation de l’événement. Ceci, pour des raisons indépendantes de la volonté du comité directoire du sommet.

Toutefois, « la République togolaise et la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), organisateurs de l’évènement réaffirment leur engagement à faire de la cybercriminalité une priorité absolue des Etats africains », indique un communiqué officiel.

Etaient notamment attendus, des Chefs d’État et de Gouvernement, des acteurs du secteur privé ainsi que des leaders de la Société civile et des experts en cybersécurité. L’ambition de ce dialogue de haut niveau, est “de formuler des pistes de coopération et de coordination pour répondre aux enjeux pressants de cybersécurité”, dans un contexte marqué par la prolifération des menaces cybercriminelles.

Dans les faits, il s’agira d’explorer et évaluer l’état de la cybersécurité sur le continent du point de vue de plusieurs éléments constitutifs, de faire le point sur la coopération régionale et internationale en la matière, notamment dans le cadre de l’application des textes internationaux, et de fournir des recommandations politiques aux dirigeants.