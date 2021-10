Togo: frais scolaires gratuits pour le compte de l’année scolaire 2021-2022 (Gouvernement)

Dans un communiqué rendu public, le vendredi 20 août 2021, par le Gouvernement togolais, dont Bénin Web Tv a copie, il a été décidé de la gratuité des frais scolaires, pour les apprenants des collèges et lycées publics.

Dans le but d’accompagner, un tant soit peu, les populations à faire face à certaines obligations, notamment, le payement des frais de scolarité de leurs enfants, le Gouvernement du Togo, au travers d’un communiqué officiel, a décidé, samedi 21 août 2021, de rendre gratuites, les redevances scolaires, sur toute l’étendue du territoire national.

Renforcer « la résilience des populations »

Cette mesure gouvernementale, à en croire le communiqué, s’inscrit « dans la poursuite des actions de renforcement de la résilience des populations et conformément à l’engagement du chef de l’Etat, Faure Essozimna Gnassingbé, de ne laisser personne sur le côté, particulièrement en cette période de préparation de la rentrée scolaire ».

Rappelons que la gratuité des frais dans le préscolaire et le primaire est déjà en cours dans le pays depuis plusieurs années.

Le gouvernement salue le courage de la vaillante population togolaise, a précisé le communiqué, et « l’exhorte a encore plus de discipline et de vigilance dans le respect des mesures de riposte à la pandémie de Covid-19 ». Il invite, par ailleurs, la population à adhérer massivement à la campagne de vaccination en cours.