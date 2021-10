Togo: 16 présumés cybercriminels arrêtés, des matériels saisis

La police togolaise a annoncé avoir démantelé un réseau d’une dizaine de cybercriminels de nationalité nigériane et saisi du matériel informatique. L’opération à succès, a eu lieu le 5 octobre dernier.

La guerre déclarée aux arnaqueurs qui font usage des moyens numériques est toujours d’actualité. Cette semaine, les hommes en uniforme ont annoncé avoir interpellé un réseau de cybercriminels. Les personnes arrêtées, au total 16, sont toutes de nationalité nigériane. Selon la police, les faits remontent au 05 octobre 2021.

« Suite à un renseignement faisant état de la présence d’un groupe d’individus suspects dans un appartement à Bè-Kpota à Lomé, une descente de police y a été faite. Cette opération a, non seulement, permis d’interpeller seize présumés cybercriminels dont deux de sexe féminin, mais aussi de saisir du matériel informatique et divers autres objets dont des ordinateurs portables, des Smartphones, des cartes Sim Moov, Togocom et MTN, qui servent au transfert monétaire », indique la police.

Dans son communiqué, la police précise que les enquêtes se poursuivent pour démanteler les réseaux avec lesquels ils sont en relation.