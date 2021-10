Tension diplomatique: du tac au tac, des Maliens remontent les bretelles à Emmanuel Macron

Officiellement, l’Etat malien garde le suspense après la diatribe du président français, Emmanuel Macron, face aux propos du Premier ministre malien qui a accusé Paris d’abandonner le Mali en plein vol et dans l’insécurité. Mais, contactés par RFI, le parti M5-RFP du Premier ministre malien et le parti Yelema ont craché du venin sur le patron de l’Elysée.

La tension monte d’un cran entre Paris et Bamako. Samedi dernier à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, le Premier ministre malien de la transition, Choguel Maïga, a accusé la France d’avoir « abandonné en plein vol » son pays, annonçant par la même occasion, la volonté de l’Etat malien de diversifier son partenariat de défense. A ces mots, le chef d’Etat français est sorti de ses gonds, jeudi, et a qualifié les propos du Premier ministre malien « d’une honte, qui déshonore ce qui n’est même pas un gouvernement », dénonçant un gouvernement peu légitime issu de deux coups d’Etat…

Au Mali, les propos du président Français ont frustré plus d’un. En absence de toute réaction officielle de Bamako, le parti du Premier ministre malien, le M5-RFP, déclare que cette sortie du président Français est une « déception » et les Français sont désormais des « ennemis voilés » qui doivent quitter le Mali. « C’est le néo-colonialisme qui continue. Les Maliens n’ont pas, aujourd’hui, de visibilité par rapport à cette présence militaire française en République du Mali. Il y a beaucoup de non-dits. Comme la France avait déjà décidé de changer de méthodologie et de changer de stratégie -sans concertation préalable- nous préférons avoir aujourd’hui des mercenaires, que d’avoir des ennemis voilés en amis », ajoute le porte-parole du parti.

Le parti Yelema a, pour sa part, critiqué le ton « paternaliste » du président français et considère de manière générale que cette « guerre diplomatique » ne fait que renforcer les jihadistes. Pendant ce temps, le Mali ne cache plus son rapprochement avec la Russie. En attendant de boucler son contrat avec la société militaire privée russe, Wagner, pour l’intervention de ses paramilitaires à Bamako, le Mali a réceptionné, jeudi, 4 hélicoptères russes et des munitions.