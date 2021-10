Tchétchénie: 3 kg de cheveux retirés de l’estomac d’une fillette de 11 ans (Vidéo)

En Tchétchénie, des médecins ont dû sauver la vie d’une fillette de onze ans qui souffrait d’intenses douleurs à l’estomac. La jeune fille avait l’habitude de manger ses cheveux.

A Grozny, capitale de la république de Tchétchénie, au sein de la fédération de Russie, les médecins ont opéré une fillette de 11 ans qui s’était rendue à l’hôpital pour des douleurs abdominales et de faibles nausées. L’équipe médicale a eu la surprise de découvrir un amas de cheveux de près de 3kg dans ses entrailles.

Les responsables du ministère tchétchène de la Santé ont déclaré que la jeune fille était atteinte du syndrome de Raiponce, également connu sous le nom de trichobézoard. Ce syndrome se manifeste principalement chez les jeunes filles qui mâchent et avalent les pointes de leurs cheveux en raison de troubles émotionnels ou de stress.

Ce phénomène peut sembler étrange parce qu’il n’est pas très familier, mais il est réel et il touche des personnes réelles qui ont besoin d’aide. La vidéo partagée sur Twitter, montre l’intervention chirurgicale pratiquée sur la jeune fille.

AVERTISSEMENT : Cette vidéo n’est pas destinée aux personnes sensibles

Doctors in Chechnya removed more than 6 pounds of hair from the stomach of this 11-year-old with Rapunzel syndrome, a condition where one chews and swallows the ends of hair, usually due to stress. (warning: graphic images) pic.twitter.com/Qx94yNJWhs

