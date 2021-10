Tchad: l’opposition exige « la fin d’un régime qui a confisqué le pouvoir par les armes »

Samedi 2 octobre, l’opposition tchadienne a protesté contre la gestion du pays par les militaires au pouvoir. Elle a notamment exigé « la fin d’un régime qui a confisqué le pouvoir par les armes ».

Le Tchad renoue avec les manifestations. Après les protestations meurtrières d’il y a quelques mois, l’opposition est revenue à la charge contre la junte militaire au pouvoir à N’Djamena. Soutenue par la société civile, elle a entamé une manifestation contre les militaires au pouvoir le samedi 2 octobre 2021. Mais la manifestation a été violemment dispersée par les forces de l’ordre qui ont fait usage des gaz lacrymogènes.

« Nous marchons pour exiger la fin d’un régime qui a confisqué le pouvoir par les armes. Cependant, ce que nous faisons va au-delà de la contestation de la junte militaire au pouvoir. Le peuple a décidé de se mettre debout et de marcher pour imposer sa voix. Nous voulons un pays dans lequel le peuple qui s’est levé pour marcher réussira à choisir librement et démocratiquement ses dirigeants. Nous allons poursuivre nos manifestations jusqu’à l’instauration de la démocratie au Tchad », clame au micro de Sputnik Succès Masra, farouche opposant des Déby et fondateur du mouvement politique Les Transformateurs, membre de la coalition organisatrice des manifestions.