Un avion d’Air India coincé sous un pont près de l’aéroport de Delhi (Vidéo)

Ce 03 octobre 2021, un avion d’Air India s’est retrouvé coincé sous une passerelle à Delhi, en Inde. Le camion transportant l’avion s’est retrouvé en très mauvaise posture sur une autoroute.

Dans la capitale de l’Inde, une scène surréaliste est devenue virale sur les réseaux sociaux. Un avion d’Air India est resté coincé sous un pont piétonnier à proximité de l’aéroport de Delhi.

En effet, l’avion était un vieil appareil qui a été vendu par Air India et qui était transporté par son nouveau propriétaire. N’ayant pas pu juger correctement la hauteur du pont, le conducteur du camion qui déplaçait l’avion sans aucune aile a coincé l’appareil sous un pont.

La scène aurait été filmée samedi dernier par un journaliste indien et l’histoire ne dit pour l’instant pas comment l’avion a été tiré de ce mauvais pas. Le clip a ensuite été diffusé sur les médias sociaux et est rapidement devenu viral. En particulier, dans la vidéo, vous pouvez voir l’avion qui avance sur la route jusqu’à ce qu’il soit complètement bloqué.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

