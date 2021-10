Squid Game: la série ultra-violente de drame en 9 épisodes qui déjoue les pronostics mondiales

La série phénomène de Netflix, Squid Game, dépasse les frontières sud-coréennes et déjoue les pronostics sur l’échiquier mondial. Cette série dont la première saison est composée de 9 épisodes, est très prisée par des amoureux du cinéma et est devenue la première série sud-coréenne à s’imposer en tête du top 10 de la plateforme du streaming.

Squid Game (hangeul : 오징어게임 ; RR : Ojing-eo Geim), ou Le Jeu du calmar au Québec, est une série télévisée dramatique de survie sud-coréenne créée par Hwang Dong-hyeok et diffusée dans le monde entier le 17 septembre 2021 sur Netflix. Elle met en vedette Lee Jung-jae, Park Hae-soo et Jung Ho-yeon, racontant l’histoire d’un groupe de personnes qui risquent leur vie dans un jeu mystérieux de survie avec une forte récompense.

Série ultra-violente de drame en neuf épisodes, Squid Game traite de l’aggravation des inégalités économiques, implique des centaines de personnes à court d’argent qui participent à des jeux pour enfants pour remporter la récompense finale de 45,6 milliards de won coréens ( soit environ 32 millions d’euros), les perdants étant tués de manière intransigeante et violente.

Pour participer, les candidats doivent appeler un numéro figurant sur une carte de visite imprimée de symboles. Première série sud-coréenne à s’imposer en tête du top 10 de la plateforme du streaming, ce programme comparé à Hunger Games ou Battle Royale a pris « les critiques comme le public par surprise ». D’après Deadline, elle a même dominé, en l’espace de 10 jours, le top 10 de la plateforme dans 90 pays.

Quand Squid Game s’invite dans une école

Bien qu’elle soit interdite au moins de 16 ans, Squid Game, a inspiré des jeunes élèves de primaire d’une école d’Erquellines, en Belgique, qui ont recréé l’un des jeux de la série. « Cette semaine, une enseignante est venue me voir en me disant que sur le temps de midi une enfant avait été fouettée par un autre élève. Elle lui a demandé comment ça s’était passé, et l’enfant lui a dit: ‘On joue a ce jeu qui passe dans la série, ‘1, 2, 3, soleil’, et celui qui perd reçoit un coup’. », a raconté à BFMTV, Sabrina Caci, directrice du groupe scolaire Erquellines.

Une erreur professionnelle?

Dans la série, pour participer aux jeux, les candidats doivent appeler un numéro figurant sur une carte de visite imprimée de symboles. Mais alors que les réalisateurs de films et de télévision utilisent généralement de faux numéros dans de telles circonstances, l’ajout de 010 – le préfixe standard pour les mobiles sud-coréens – aux huit chiffres de la carte, a généré un vrai numéro de téléphone.

Il appartient à une femme sud-coréenne qui a déclaré avoir reçu des milliers d’appels et de SMS sur son téléphone « au point qu’il m’est difficile de continuer ma vie quotidienne ». « C’est un numéro que j’utilise depuis plus de 10 ans, donc je suis assez surpris. Il y a plus de 4 000 numéros que j’ai dû supprimer de mon téléphone », a déclaré la femme d’affaires au journal sud-coréen Money Today.