« Squid Game » a coûté 21,4 millions de dollars à Netflix qui s’attend à gagner près de 900 millions

Netflix avait avancé quelques 21,4 millions de dollars pour produire la série sud-coréenne « Squid Games ». Son immense succès va générer un peu moins de 900 millions de dollars de bénéfices, soit 40 fois plus que son coût de production.

Le succès de Squid Game tient ses promesses: selon des estimations de Netflix rapportées par Bloomberg, la série-phénomène sud-coréenne va générer 891,1 millions de dollars, soit plus de 40 fois les 21,4 millions de dollars avancés par le géant du streaming pour la produire. Toujours d’après la publication économique, Squid Game a été regardée par 132 millions de personnes (selon le système de mesure de Netflix) dans les 23 jours qui ont suivi sa sortie, en faisant le plus grand succès de l’histoire de la plateforme devant Bridgerton.

Un chiffre à prendre avec des pincettes: Netflix estime qu’une série a été regardée par un abonné dès lors que celui-ci a visionné plus de 2 minutes du programme. D’après les documents obtenu par Bloomberg, 66% de ces téléspectateurs – soit 87 millions de personnes – ont terminé la saison 1 dans les 23 jours qui ont suivi sa sortie. En tout, plus de 1,4 milliard d’heures ont été passées devant Squid Game. Comme le précise Bloomberg, Netflix perçoit ses revenus sur ses abonnements. La plateforme estime les recettes de chaque série grâce à des données de visionnage de ses différents programmes.

Probable fuite de données

Netflix se démarque par l’opacité qu’il entretient autour de ses chiffres. Les documents obtenus par Bloomberg mettent au jour des données habituellement tenues secrètes, vraisemblablement rendues publiques par une fuite orchestrée par un employé de Netflix. Vendredi 15 octobre, deux jours avant ces révélations de Bloomberg, la plateforme a annoncé à Variety avoir renvoyé l’un de ses salariés qui avait « partagé des informations confidentielles (…) hors de l’entreprise ».

Jeux d’enfants et grande violence

Mêlant allégorie sociale et violence extrême, Squid Game met en scène des personnages issus des franges les plus marginalisées de Corée du Sud, dont un migrant indien et un transfuge nord-coréen, participant à des jeux d’enfants traditionnels afin de remporter 45,6 milliards de won (33 millions d’euros). La juxtaposition des passe-temps enfantins et leur conséquence fatale, avec une production léchée et une scénographie somptueuse, a en effet conquis un très large public à travers le monde, la série caracolant en tête des classements sur Netflix dans plus de 80 pays.