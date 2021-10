Soudan: l’ONU appelle la junte à « rétablir un gouvernement de transition dirigé par des civils »

Dans une déclaration sur la situation politique du Soudan ce jeudi, le Conseil de Sécurité de l’ONU, a appelé la junte militaire qui a pris le pouvoir lundi, à « rétablir un gouvernement de transition dirigé par des civils ».

Après de longue durée de débat, le Conseil de Sécurité de l’ONU a fini par trouver un consensus quant à la décision à prendre face à la situation actuelle du Soudan. Unanimement, les membres du Conseil ont réclamé ce jeudi 28 octobre 2021, à la junte au Soudan, « de rétablir un gouvernement de transition dirigé par des civils », en exprimant leur « vive préoccupation face à la prise de pouvoir militaire ».

Après plusieurs jours de laborieuses tractations, le texte rédigé par le Royaume-Uni et fortement édulcoré par la Russie demande aussi la reprise d’un dialogue politique « sans préconditions », la « libération immédiate » des personnes arrêtées et le respect du « droit de rassemblement pacifique ».

Avant le Conseil de Sécurité de l’ONU, la CEDEAO, l’Union Africaine et l’Union Européenne ont exprimé leur inquiétude, après le coup d’Etat du lundi, qui a renversé le gouvernement de transition au Soudan. Condamnant le coup de force militaire, qui, selon elles, va encore reculer le Soudan dans son processus de transition, elles ont, tout comme l’ONG Amnesty International, appelé à la libération immédiate et sans conditions, des autorités arrêtées et détenues par les militaires auteurs du coup d’Etat.