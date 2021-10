Soudan: le général al-Buram avait informé un responsable américain avant le coup d’Etat

Un responsable américain a été mis au courant du coup d’Etat au Soudan avant la prise de pouvoir par les militaires et l’arrestation du Premier ministre, rapporte Axios.

Selon les informations, le général soudanais Abdel Fattah Al-Burhan aurait déclaré la veille du coup d’État contre le gouvernement, à un responsable américain en visite dans le pays, que l’armée pourrait agir pour déposer le Premier ministre Abdalla Hamdok. Axios rapporte que Burhan s’est entretenu avec Jeffrey Feltman, le représentant de Washington dans la Corne de l’Afrique, sur la question à Khartoum, la capitale du pays.

La prise de contrôle militaire a eu lieu lundi quelques heures après le départ de Feltman de la capitale soudanaise. Feltman avait participé à des pourparlers visant à apaiser les tensions entre les dirigeants militaires et civils soudanais, rapporte The New Arab. Burhan aurait informé Feltman en privé dimanche que des mesures pourraient être prises par des sections de l’armée contre les autorités civiles du pays.

Le responsable américain aurait répondu que Washington s’y opposerait fermement et arrêterait l’aide humanitaire à Khartoum, rapporte The New Arab.