Soudan: « Il faut libérer le Premier ministre et toutes les personnes arrêtées arbitrairement », Amnesty International

Défenseure des droits de l’Homme, l’ONG Amnesty International a appelé à la libération de toutes autorités arrêtées par les militaires au Soudan, après le coup d’Etat survenu dans la matinée du lundi 25 octobre 2021.

Lundi, l’armée soudanaise a renversé le gouvernement de la transition politique chargé de diriger le pays, après la chute de l’ancien président Omar El-Béchir. Cet énième coup de force militaire a été condamné par la communauté internationale qui exige la libération immédiate des ministres détenus par la junte militaire. Même son de cloche du côté de l’ONG Amnesty International qui réclame elle aussi, la libération immédiate et sans conditions du Premier ministre Abdallah Hamdok ainsi que toutes les personnes qui ont été arrêtées « arbitrairement » au matin du 25 octobre.

« Au moins sept autres dirigeants du gouvernement civil auraient été arrêtés, et les dirigeants militaires ont également restreint l’accès à Internet et imposé un état d’urgence », indique Amnesty.

« Les arrestations arbitraires et les violations des droits humains d’aujourd’hui vont à l’encontre des ambitions du Soudan pour un futur où les droits humains de toutes et tous sont respectés, et constituent une trahison des espoirs et des sacrifices de centaines de milliers de Soudanais et Soudanaises. Les différences politiques doivent être résolues en s’appuyant sur les droits humains, et non par des moyens militaires autoritaires et abusifs », a déclaré Deprose Muchena, directeur régionale pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe.