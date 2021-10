Soudan: 3 ambassadeurs font défection après le coup d’Etat

Trois ambassadeurs du Soudan en Europe, ont unanimement condamné le coup de force militaire du lundi, et ont annoncé ce mardi, leur défection.

Lundi, l’armée a renversé le gouvernement de transition qui dirigeait le Soudan. Les ministres et le chef du gouvernement ont été mis en résidence surveillée. Ce nouveau coup d’Etat a été condamné par la communauté internationale qui a appelé à la libération immédiate des détenus. Ce mardi, on apprend que trois ambassadeurs du Soudan en Europe ont exprimé leur mécontentement, annonçant leur défection tout en restant au service du gouvernement déchu.

Trois ambassadeurs soudanais en Europe ont condamné mardi, le coup d’Etat militaire de la veille et ont proclamé leur ambassade comme celles du « peuple soudanais », a annoncé sur Facebook le ministère de l’Information. «Nous nous alignons totalement avec l’opposition héroïque suivie par le monde entier et proclamons les ambassades du Soudan en France, en Belgique et en Suisse, ambassades du peuple soudanais et de sa révolution», ont écrit les diplomates Omar Béchir Maniss, Abderrahim Ahmed Khalil et Ali Ibn Abi Taleb Abderrahman al-Gendi.

Les manifestations enregistrées dans le pays contre la prise de pouvoir par les militaires ont fait plusieurs morts et blessés. Le nouveau coup de force intervient alors que le pays traverse une crise économique depuis plusieurs années.