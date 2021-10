Sommet Afrique-France: les Young Leaders de la FAF se concertent en avant-première

En prélude au Nouveau Sommet Afrique-France, qui aura lieu le 8 octobre, la promotion 2021 des Young Leaders se retrouvent, du 04 au 06 octobre 2021, à Paris, en avant-première de ladite assise, informe Jeune Afrique.

Prendront part à cette première entrevue du programme-phare de l’instance, édition 2021, 95 des 100 Young Leaders de la French-African Foundation (FAF). Cette rencontre, qui se tiendra du 04 au 06 octobre prochains, à Paris, est organisée en prélude au Sommet Afrique-France, qui va se tenir le 08 octobre, à Montpellier, en France. Les conférenciers, pendant ces trois jours, vont plancher sur les voies et moyens à explorer pour apporter des approches de solution pour les défis futurs. Ils auront en face d’eux, des personnalités politiques ainsi que des chefs d’entreprise.

Dans ce sens, Alexandre Coster, coprésident de la French-African Foundation, met en avant le fait que ces genres de rencontres doivent avoir lieu de façon pérenne. « C’est l’objectif du programme : outiller et favoriser l’idéation par des rencontres avec les pairs et les experts », met-il en relief, dans des propos rapportés par le journal France 24.

« L’énergie, le changement climatique et la jeunesse »

Les participants à ces assises, du 04 au 06 octobre, vont animer des ateliers-débats et des séances plénières, axés sur des thématiques, aussi sensibles que variées. Au cours de la table ronde, Jean-Marc Jancovici, président du think tank The Shift Project, prendra la parole pour donner ses points de vue sur les sujets, ayant trait aux points suivants : « L’énergie, le changement climatique et la jeunesse » ; quant à Alexandre Mars, entrepreneur, philanthrope et auteur, il interviendra sur le thème suivant : « Qu’est-ce qu’un leader aujourd’hui et comment fait-on le lien avec le sport ?» ; Didier Acouetey, président du groupe AfricSearch, fermera la manche avec « La prochaine rupture technologique », déjeuner thématique autour du député Cédric Villani ou encore « Le coaching de carrière ».

Outre les personnalités sus-citées, les Young Leaders de la French-African Foundation (FAF) auront également affaire avec l’ex-députée Brune Poirson, désormais directrice du développement durable du groupe Accor, sur le thème de la résilience et du leadership.