Simone Gbagbo sur son divorce: «Je n’ai même pas la reconnaissance de celui qui partageait ma vie»

L’ancienne première dame de Côte d’ Ivoire Simone Gbagbo s’est enfin prononcée sur sa relation avec Laurent Gbagbo et surtout sur les raisons de la demande de divorce de l’ancien président.

Laurent Gbagbo dès son retour en Côte d’Ivoire en juin dernier a lancé une procédure de divorce d’avec son épouse Simone Gbagbo. Cette demande de divorce a été prise de façon très mitigée en Côte d’Ivoire, chacun y va de son commentaire. C’est en RDC où elle vient de passer un court séjour que Simone Gbagbo a fait l’option de rompre le silence sur la question cruciale de son divorce avec le président Laurent Gbagbo, elle qui est restée muette longtemps après le lancement de la procédure. C’était devant un parterre de femmes, une centaine environ, que la dame de fer a voulu donner sa part de vérité, au détour duquel, elle aborde de façon mélancolique ses déboires et mésaventures politiques, sur fond de regrets.

Intégralité des propos de Simone Gbagbo sur ses déboires politiques et le divorce avec Laurent Gbagbo

« J’ai traversé des ÉPREUVES qui sont très FORTES mais j’ai eu la grâce d’être GUÉRIE par DIEU. Quand le problème de DIVORCE s’est présenté, j’avais suffisamment d’énergie en moi pour également y faire face. Ce qu’on nous dit c’est : FEMMES soyez soumises à vos MARIS. Et moi je pense avoir fait cela dans ma vie. Peut-être que je n’ai pas fait totalement ce qu’il espérait, on ne sait jamais. (…) On dit que vous avez interféré dans le travail de votre MARI. Ça c’est ce que FRANCE24, TV5 MONDE dit. Ce n’est pas la VÉRITÉ. Je ne dis pas que mon MARI ne m’interrogeait pas, ce que je croyais juste de lui répondre, je luis répondais. (…)

C’est vrai que dans l’expérience que j’ai vécue, je considère qu’il y a des INJUSTICES quand même que j’ai VÉCUES. Au moment de mon ARRESTATION, j’ai été AGRESSÉE comme s’est pas permis. Mon MARI, lui au contraire, ils sont venus, ils l’ont protégé, lui qui était le chef de l’Etat.

Parce-que je suis une FEMME. Ils m’ont BATTUE. Parce-que je ne suis pas restée à la maison pour faire la CUISINE et à m’occuper des ENFANTS. Quand on veut S’ASSOEIR pour regarder tout cela, on peut s’apitoyer sur soi-même et cela peut CASSER le MORAL. J’ai fait tout cela et qu’est-ce-que j’en tire ? Je n’ai même pas la RECONNAISSANCE de celui qui partageait ma VIE. Es-ce que ça vaut la peine de CONTINUER ce COMBAT ?

Ce qui m’arrive et qui me conduit, c’est ma VISION pour L’AFRIQUE (…) Ce que j’ai fait, c’est des choses que j’ai cru juste de faire. Les COMBATS que j’ai MENÉS, c’est des COMBATS que j’ai cru juste de MENER. C’est vrai qu’il y a des choses que je vais être obligée de RECOMMENCER.

Mais il y’a beaucoup de choses que j’ai RÉALISÉES. Je pense que la FEMME a des choses à apporter en POLITIQUE et en AFRIQUE, une FEMME peut devenir CHEF D’ÉTAT. Je reste convaincu qu’une FEMME doit faire de la POLITIQUE parce-que si les FEMMES ne font pas la POLITIQUE, la SOCIÉTÉ, elle va RECULER. (…)

Il ne faut pas se laisser INTIMIDER ni CULPABILISER parce qu’on n’a pas tort de faire la POLITIQUE. Les HOMMES peuvent être complexés parce-que leur ÉPOUSE a une PERSONNALITÉ qu’il considère comme une personnalité trop FORTE qui les ÉCRASE……….. »