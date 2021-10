Secrets de Femme: 04 astuces de grand-mère pour redevenir vierge

Selon les données médicales, lorsque l’on a perdu la virginité, il est impossible de la recouvrer. Toutefois, il existe des méthodes naturelles et des exercices physiques pour resserrer le vagin. Voici alors ici 04 secrets de grand-mère.

Le vagin, signifiant « fourreau », en Latin, est l’organe d’accouplement chez la femme. Sa profondeur moyenne est de 8 à 10 cm au repos et en état d’excitation, il peut mesurer 12 cm en moyenne. Depuis la nuit des temps les femmes se plaignent du fait qu’elles sentent leur vagins s’élargir à un moment. En effet, les rapports sexuels fréquents, abusifs et les accouchements peuvent relâcher les muscles autour du vagin et l’élargir au point où le partenaire sexuel ait l’impression de ne pas ressentir ses parois. Pour donc palier à cette situation, voici 4 astuces de grand-mère.

Secret 1: le beurre du karité

Utilisez un suppositoire fait avec du beurre de karité. (Fabriquez des boulettes de beurre de karité que vous garderez au froid. Faites le suppositoire et protégez-vous au coucher sans faire de rapport sexuel cette même nuit).

Secret 2: l’alun

Durant les menstrues, faites votre toilette intime avec de l’alun.

Secret 3: La bière glacée

La bière glacée est aussi un excellent remède pour rétrécir le vagin. Faites votre toilette intime pendant 7 jours successifs sans aller à des parties de jambes en l’air. Le résultat vous surprendra!

Secret 4: le gel d’aloès

Prenez un peu de gel de l’aloès verra que vous introduirez dans votre vagin. Répétez cette action deux fois par semaine, au bout d’un mois vous serez satisfaite du résultat.