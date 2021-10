Rwanda: 6 personnes, dont un journaliste, arrêtées pour avoir répandu des rumeurs

Jeudi 14 octobre, les autorités rwandaises ont arrêté six personnes, dont un journaliste et des membres d’un parti d’opposition accusés d’avoir publié des rumeurs visant à déclencher un « soulèvement ».

Ce jeudi 14 octobre 2021, les autorités rwandaises ont annoncé l’arrestation d’au moins six personnes parmi lesquelles des opposants politiques ainsi que le journaliste Théoneste Nsengimana qui dirige Umubavu TV, une chaîne en ligne qui diffuse souvent des contenus critiques à l’égard du gouvernement.

« Ils sont accusés de publication de rumeurs destinées à provoquer un soulèvement ou des troubles au sein de la population », a déclaré Thierry Murangira, porte-parole du Bureau d’enquête du Rwanda. « Ils ont des points communs, ils constituent un groupe organisé ayant l’intention de diffuser des rumeurs destinées à provoquer un soulèvement ou des troubles au sein de la population en utilisant différentes plateformes de médias sociaux. »

Parmi les autres personnes arrêtées figurent des membres et des partisans de la dirigeante de l’opposition Victoire Ingabire. « Des membres de DALFA-Umurinzi ont de nouveau été arrêtés : Nous demandons à RIB de veiller à ce que leurs droits soient respectés. Nous n’avons pas encore été informés des raisons de leur arrestation », a déclaré Victoire Ingabire sur Twitter.

Members of DALFA-UMURINZI arrested again: We request @RIB_Rw to ensure their rights are respected #Rwanda #PoliticalSpaceinRwanda @omardaair @NLinRwanda @USAmbRwanda pic.twitter.com/tKcxmvoIlm