Russie: au moins 15 morts dans l’incendie d’une usine d’explosifs

L’incendie d’une usine de fabrication d’explosifs dans la région russe de Riazan, à environ 200 km au sud de Moscou, a fait au moins 15 morts, selon les autorités locales. L’incendie aurait été causé par une «violation des processus technologiques» et des «normes de sécurité».

«Quinze personnes sont mortes, une personne a été hospitalisée avec de graves brûlures et le sort d’autres reste encore inconnu», a précisé le gouvernement régional dans un communiqué, alors qu’un précédent bilan faisait état de sept morts et neuf disparus. Au moins 170 pompiers et secouristes ont été dépêchés sur les lieux pour maîtriser l’incendie. «Rien ne menace la population», selon une source ministérielle. Une «violation des processus technologiques» et des «normes de sécurité» serait à la base de cet incident.

L’incident s’est produit sur le site de l’usine Elastik, société spécialisée dans la fabrication d’explosifs industriels à destination civile, selon son site, mais elle dispose également de «capacités de production» pour des munitions. Elle est considérée comme une «entreprise stratégique» par le gouvernement russe et appartient, toujours selon le site internet de l’entreprise, au conglomérat d’État Rostec qui regroupe kyrielle de sociétés fournissant produits industriels ou de haute technologie aux secteurs civils et militaires.