Royaume-Uni: affaiblie, la reine Elizabeth II a passé la nuit à l’hôpital

La reine Elizabeth II, 95 ans, a passé la nuit de ce mercredi à ce jeudi à l’hôpital, a annoncé le palais dans un communiqué ce jeudi soir.

«A la suite de l’avis médical lui recommandant de se reposer pendant quelques jours, la reine s’est rendue à l’hôpital mercredi après-midi pour des examens préliminaires et est rentrée au château de Windsor à l’heure du déjeuner (jeudi)», a indiqué le palais dans un bref communiqué. Elle «garde un bon moral», a-t-il ajouté.

Malgré son âge, les confinements successifs et la perte de son époux Philip en avril dernier, la reine est restée très active, participant à de nouveaux engagements publics. Mais depuis quelques jours, l’état de santé de la souveraine suscite l’inquiétude de ses sujets.

Après avoir été vue la semaine dernière marchant en public avec une canne – une première depuis 2004 – on apprenait mercredi qu’elle était contrainte d’annuler une visite en Irlande du Nord, après avoir accepté «à contrecoeur» le conseil de ses médecins de se reposer quelques jours. Le palais n’avait pas commenté l’état de santé d’Elizabeth II, précisant simplement qu’elle gardait «un bon moral et était déçue de ne plus pouvoir visiter l’Irlande du Nord, où elle devait participer à une série d’engagements».

Elizabeth II doit fêter ses 70 ans de règne en 2022.