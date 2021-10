Ronald Koeman: « est-ce que c’était mon dernier match » au Barça?

L’entraîneur du Barça, Ronald Koeman, a évoqué sa situation au Barça, où le technicien batave pourrait plier bagage en cas de défaite face à l’Atletico Madrid, ce weekend.

Ronald Koeman joue certainement sa survie sur le banc catalan ce weekend. L’entraîneur néerlandais et son équipe du FC Barcelone se déplacent ce samedi sur la pelouse de l’Atletico Madrid, à l’occasion de la 7è journée de Liga. Critiqué pour les mauvais résultats des Blaugranas en ce début de saison, avec notamment la déroute en Ligue des champions, face au Bayern Munich (0-3) et contre le Benfica (3-0), le technicien batave pourrait être remercié en cas de nouvelle contre-performance. Et les relations tendues du Néerlandais avec son président Joan Laporta ne plaident pas en sa faveur.

En conférence de presse ce vendredi, le coach néerlandais n’a pas échappé aux questions sur sa situation actuelle. « S’il s’agit de mon dernier match ? Personne ne m’a rien dit. Il est vrai que le président était ici ce matin, mais je ne l’ai pas vu car je me préparais pour le match. Il ne m’a rien dit, mais j’ai des oreilles, j’ai des yeux et je sais que beaucoup de choses ont fuité. Si un succès pourrait me permettre de rester ? C’est une question pour demain. Tout le monde sait que je suis ici pour l’amour de ce club. Je suis arrivé ici dans une situation compliquée et chacun a son opinion. Je me préoccupe des joueurs et de gagner le match. Je suis fatigué de me défendre. Tout le monde peut analyser la situation du club et de l’équipe », a lancé le coach du Barça.

Pour rappel, le match Atletico Madrid vs Barça aura lieu samedi à partir de 19h (GMT) à Wanda Metropolitano. En cas de victoire, les Colchoneros pourraient se rapprocher du Real Madrid, premier au classement. Sixième au classement avec cinq longueurs de retard sur le leader madrilène, les Blaugrana de leur côté, doivent arracher les trois points de la victoire pour ne pas se laisser distancer dans le tableau.