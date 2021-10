Règlement à l’amiable du scandale financier au PAC: plus de 50 Millions déjà remboursés

Une partie des sommes détournées à la caisse mutuelle du Port Autonome de Cotonou (PAC) est déjà restituée par le principal accusé, le trésorier Urbain Philippe Kanlissou. C’est la voie choisie pour un règlement à l’amiable de ce dossier de détournement de ressource.

Selon les informations de « Le matinal », le trésorier Urbain Philippe Kanlissou, principal accusé dans ce dossier, a déjà procédé à un premier versement équivalent à une somme de 53 Millions de francs cfa à raison de 35 millions de FCfa en cash et 18 autres millions correspondant aux cotisations à la Caisse mutuelle du Port autonome de Cotonou (Cmt-Pac) .

A lire aussi: Bénin: des lots d’;amoxicilline 500 mg retirés des officines pour non conformité

En dehors de ces remboursements, il a mis en garantie des biens immeubles auprès des responsables actuels de la caisse mutuelle. Il s’agit des titres fonciers N°12461 et 17697 de ses immeubles, le premier sis à Vèdoko à Cotonou et le second à Zinvié, rapporte la même source qui précise que les deux immeubles valent plus de 200 millions de FCfa.

Le principal accusé dans le dossier a également mis en garantie ses indemnités de départ à la retraite qui s’élèvent à plusieurs millions de FCfa et a autorisé le prélèvement à la source au plus tard le 30 de chaque mois, un montant de 600 000 FCfa qui viendra en déduction du total.

Par ailleurs, les biens du trésorier de la caisse mutuelle du Port Autonome de Cotonou peuvent être vendus aux enchères sous le contrôle du mandataire qu’aurait choisi la mutuelle si Monsieur Kanlissou ne satisfait pas à ses engagements au plus tard le 1er juin 2023, date de son départ à la retraite.

Que retenir du dossier ?

Ce scandale financier découvert au port de Cotonou concerne un montant de 140 Millions de francs cfa dérobés sous formes de prêt fantaisistes. L’affaire tourne autour de trois cadres de la société qui ont tout fait de ne pas laisser ébruiter le scandale. Mais l’information est finalement remontée vers la direction du PAC qui a immédiatement diligenté un audit. L’enquête a révélé le gap financier et les personnes impliquées ont été convoquées à la Brigade économique et financière (BEF) pour y être interrogées.

Le principal accusé n’a pas nié les faits portés à leur charge et s’est engagé pour le remboursement de la somme due au titre des prélèvements en excès affectés en sa qualité de trésorier de la Cmt-Pac. Ladite somme qui s’élève à 144 millions 461 mille 707 FCfa est mise à sa charge devant l’huissier de justice près la Cour d’appel de Cotonou, Me Landry Fridaous Ahitchémè.

Le même engagement de remboursement a été certifié le 05 juillet 2021 devant le notaire Me Fadhil Firmin Adamon. Une grosse somme a été remise aux responsables de la Cmt-Pac. Il s’agit donc d’un règlement à l’amiable entre le principal accusé et la Caisse comme le stipulent de nombreux textes en vigueur au Bénin.