Recep Tayyip Erdogan: « La France a des mains tachées du sang des africains »

De retour de sa tournée africaine, le président turc Recep Tayyip Erdogan, a déclaré qu’il va continuer à soutenir le développement du continent noir. Il y ajoute lors d’une réunion de son parti, le AKParti, dans la province d’Eskişehir, au nord-ouest de la Turquie, que la politique de son pays en Afrique, met mal à l’aise les colonialistes à savoir la France et les occidentaux.

Connu pour son franc-parler, le chef d’Etat turc n’arrête pas de multiplier ses déclarations sur la politique internationale et nationale. Après avoir ordonné l’expulsion de 10 ambassadeurs des pays dont la France, l’Allemagne et les Etats-Unis qui ont introduit une requête en faveur de la libération d’un opposant turc, incarcéré sans jugement depuis des mois, Erdogan s’en est encore pris aux pays européens notamment la France.

Déclarant que “la lutte de la Turquie pour un monde plus juste, perturbe grandement les colonialistes et leurs agents parmi nous. Nous ne traitons jamais ceux qui calomnient la Turquie, au lieu d’affronter leur passé sanglant et meurtrier en Afrique“, il a sévèrement taclé la France sur son attitude envers les relations entre Turquie et l’Afrique. « Nous n’avons pas un passé colonial avec les pays africains. Pour autant, la France a des mains tachées de sang des africains« , a ainsi lancé le président turc.

Elle a massacrée plus de 900 000 personnes au Rwanda, et plus de 1million des vies en Algérie, a martelé Erdogan avant d’ajouter que la France n’a aucune leçon à donner aux relations Turquie Afrique, selon une source diplomatique rapporté par AFP. “Ils ne peuvent pas nous donner une leçon d’humanité. Ils doivent d’abord apprendre l’humanité. De la part de qui ? De la Turquie. Car nos frères africains répondent comme cela se doit à ceux qui nous critiquent, en raison de notre politique envers l’Afrique », a-t-il déclaré, faisant ainsi allusion à la France et les occidentaux.

Pour finir, Erdogan annonce qu' »au cours de la période à venir, nous continuerons à renforcer notre coopération avec le continent africain, qui est l’un des volets les plus importants de notre vision globale, et ce, même au prix de déranger les colonialistes et leur cinquième colonne ». La tournée africaine effectuée par Erdogan l’a conduit en Angola, au Togo et au Nigéria. Notons qu’au Togo, il a participé à un sommet quadripartite qui a connu la présence des présidents Faure Gnassingbe, George Weah et Roch Kaboré. Le renforcement de la coopération au plan économique et la Défense était au cœur des échanges entre les 4 chefs d’Etats.