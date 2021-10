RDC: l’armée annonce avoir tué 27 miliciens au nord-est du pays

En mission de sécurisation du territoire dans la région de l’Est, l’armée congolaise a annoncé avoir neutralisé jeudi, 27 miliciens dans la Province de l’Ituri, au nord-est du pays. 4 soldats ont été tués lors de l’opération.

« Nos éléments ont retrouvé et vu 27 corps de miliciens Codeco, 3 armes de type AK 47 ont été récupérées. Malheureusement, nous avons perdu 4 militaires », a déclaré dans un communiqué le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l’armée en Ituri. « Et nous continuons à fouiller car nous avons occasionné d’énormes pertes et dégâts dans le camp de ces miliciens », a ajouté l’officier. Les échanges de tirs ont eu lieu mardi et jeudi dans deux villages du territoire de Djugu.

« Au moment où je vous parle, 4 groupements de ma chefferie se vident de leurs habitants », a déploré Lutute Ndjingunga, responsable de la chefferie (collectivité) Bahema Baguru, dans le territoire de Djugu.

Depuis plus de 5 ans, la région de l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), est confrontée à l’insécurité grandissante. Début mai, le président Félix Tshisekedi a instauré l’état de siège dans les provinces Kivu et de l’Ituri. Mais malgré cette mesure qui concède un plein pouvoir aux militaires qui ont pris la relève des autorités administratives dans cette partie du pays, c’est toujours le statu quo au plan sécuritaire. L’opposition appelle désormais le chef de l’Etat à trouver une solution urgente et efficace face à la barbarie au quelle fait face la population de l’Est.