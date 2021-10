Edna zimonsè, ingénieure en génie mécanique et énergétique option productique a été reçue sur l’émission l’Invité de BENIN WEB TV.

Avec elle, nous avons parlé de son entreprise CENUS Bénin, spécialisée dans la Fabrication de charpentes métalliques, de brouettes, de machines agricoles et BTP et Tous travaux de soudure et d’usinage. Allons à sa découverte !