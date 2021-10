PSG: Sergio Ramos forfait face à Rennes

Tombeur de Manchester City en début de semaine, le PSG se déplace ce dimanche sur la pelouse de Rennes, dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Un match que manquera Sergio Ramos, forfait pour la rencontre.

Alors qu’il n’a encore disputé la moindre rencontre avec le PSG depuis son transfert chez le club parisien en août dernier, Sergio Ramos ne sera pas non plus présent sur la pelouse de Rennes ce dimanche, à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1. Le défenseur espagnol, miné par des pépins physiques, est encore écarté du groupe. C’est l’entraîneur Mauricio Pochettino qui a donné l’info ce samedi en conférence de presse.

Interrogé sur la situation de son joueur, le technicien argentin a encore remis à plus tard les grands débuts de l’ancien capitaine de la Roja sous les couleurs parisiennes. « Le défenseur espagnol continue son travail de reprise après ses soucis aux mollets. Le staff espère pouvoir le faire jouer après la trêve internationale d’octobre, si tout va bien d’ici là », explique L’Equipe.

On voit cependant mal l’entraîneur argentin lancer dans le grand bain Sergio Ramos à l’occasion d’une semaine de reprise qui sera folle pour le PSG puisqu’après la réception du SCO Angers le 15 octobre, Lionel Messi et ses coéquipiers recevront Leipzig (19 octobre) et iront au Vélodrome pour y affronter l’OM (24 octobre). Il va pourtant bien falloir qu’un jour ou l’autre le défenseur de 35 ans débute avec Paris.