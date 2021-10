Programmes de formation JICA: 6 béninois au Japon pour des études en Master

Une cérémonie en l’honneur du départ au Japon, de 6 béninois retenus dans le cadre de trois programmes, à savoir, ABE Initiative, Agriculture Studies Networks for Food Security (Agri-Net) et STI, a eu lieu à l’ambassade du Japon, à Cotonou, ce vendredi 15 octobre 2021. Elle a été marquée par la présence de l’ambassadeur du Japon près le Bénin, Tsugawa Takahisa et du représentant du Directeur Asie et Océanie.

Six béninois vont bientôt voyager pour le Japon où, ils étudieront pendant deux ans, pour l’obtention de leur diplôme de Master dans des domaines différents. Il s’agit de M. Ahouanvoegbe, M. Dagbeto, Jaques Tohouenou, Trinité Aballo, tous bénéficiaires du Programme ABE Initiative et Dossou Kpongan qui est lauréat du programme Agri-Net, ainsi que Togbonon Apollinaire, bénéficiaire du programme STI.

Au pays du Soleil Levant, M. Ahouanvoegbe va étudier dans la ville de Tokyo et sera notamment formé sur l’économie urbaine et le développement. « Je promets viser l’excellence et travailler efficacement pour honorer le Bénin », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il promet rentrer au pays après sa formation. Seule femme du groupe et la deuxième à être retenue depuis le début du programme ABE Initiative, Trinité Aballo part au Japon pour faire un master en biochimie, une filière en parfaite symbiose avec son domaine: la parapharmacie.

Jeune entrepreneure, elle souhaite, après sa formation, « être un point focal entre les entreprises du Japon et celles béninoises pour faciliter les échanges ». « C’est au bout de l’ancienne corde qu’on tisse la nouvelle », a-t-elle rappelé. « Le développement de l’Afrique est désormais notre devoir et en tant que jeunes, nous devons nous unir et travailler à cela », a-t-elle exhorté.

« Soyez ouverts d’esprit »

« J’imagine aisément votre fierté et votre conscience de la lourde responsabilité qui est de représenter dignement votre pays parmi les Etats africains pour faire les études de niveau Master au Japon », a lancé aux lauréats béninois, l’ambassadeur du Japon près le Bénin, Tsugawa Takahisa. Le diplomate espère que les 6 béninois vont très vite s’adapter à la vie au Japon. « Soyez ouverts d’esprit », a-t-il conseillé. « Je souhaite vivement que vous reveniez ici au Bénin pour contribuer davantage au développement de votre pays », a-t-il souhaité.

A la suite de l’ambassadeur, le Représentant résident de la JICA au Bénin a particulièrement axé son allocution sur le programme STI. « Ce programme cadre avec les ambitions du gouvernement dans le cadre de la formation professionnelle… », a-t-il déclaré, précisant que « c’est la première fois que le Bénin participe au programme STI ». Il n’a pas manqué d’adresser ses vives félicitations aux 6 lauréats béninois des trois programmes. Aussi, a-t-il déploré le fait que certains lauréats ont refusé, après leur formation au Japon, de rentrer au pays pour mettre à contribution les compétences acquises, pour le développement de leur nation: le Bénin.

Qu’est-ce que ABE Initiative, Agri-net et STI?

Le Programme ABE Initiative ou de l’initiative de l’éducation dans le secteur des affaires en faveur des jeunes africains a été lancé par le Premier ministre japonais de l’époque, ABE Shinzo, lors de la 5ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, tenue à Yokohama en 2013. Il s’agit d’un plan combiné des enseignements supérieurs et de la formation technique, donnant la possibilité aux jeunes africains d’étudier dans les universités japonaises et d’effectuer, ensuite, un stage dans une entreprise nippone. Son objectif est de former une jeunesse capable de contribuer efficacement au développement des industries africaines et de promouvoir les relations économiques entre l’Afrique et le Japon.

Le deuxième programme Agriculture Studies Networks for Food Security ou Réseaux d’études agricoles pour la sécurité alimentaire est une initiative du Japon pour accompagner la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable (ODD). Ce programme vise particulièrement à renforcer les capacités des jeunes cadres africains pouvant valablement contribuer à l’atteinte des ODD 2 « Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable » et de maintenir de bonnes relations à moyen et long termes entre l’Afrique et le Japon.

Pour finir, le Programme STI (Science, Technologie et Innovation) vise à développer des ressources humaines de haute qualité dans le domaine de la STI (Science, Technologie et Innovation) vers le futur réseau STI Africain et au-delà. Ces bourses sont fournies dans le cadre de la coopération du gouvernement béninois et de la JICA (Agence japonaise de coopération internationale).