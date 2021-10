Prix Nobel d’économie: des spécialistes en « expériences naturelles » primés

Depuis quelques jours, on assiste à la valse du prix Nobel. Ce lundi 11 octobre 2021, le Nobel d’économie est entré dans la danse avec le sacre de spécialistes en « expériences naturelles », apprend-on des médias internationaux.

Ce lundi 11 octobre 2021, le prix Nobel d’économie est décerné à trois spécialistes de l’économie expérimentale, le Canadien David Card, l’Américano-Israélien Joshua Angrist et l’Américano-Néerlandais Guido Imbens. Ces lauréats ont été primés pour leurs travaux dans le domaine des « expériences naturelles ». Lesdites expériences portent, notamment, sur des travaux effectués sur le terrain, et non pas dans des laboratoires, à partir de situations réelles et dans des espaces contrôlés.

Ces travaux ont permis d’éclairer de nombreux secteurs d’activité, tels que le marché du travail, l’immigration ou l’éducation, a souligné le comité, rapporté par les mêmes sources, avec une « approche qui a révolutionné la recherche empirique« .

Il faut noter que la valse du prix Nobel 2021 connaît ainsi son épilogue, à travers l’attribution de ce Nobel d’économie. Rappelons que, sur les 13 lauréats, cette année, une seule était une femme. Covid oblige, les récipiendaires ne pourront pas se rendre à Stockholm pour la traditionnelle cérémonie du 10 décembre.