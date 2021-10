Prix Nobel de physique: 03 nouveaux lauréats inscrits dans les annales

Ce mardi, 05 septembre 2021, le prix Nobel de physique a été attribué à l’Américano-japonais Syukuro Manabe et à l’Allemand Klaus Hasselmann, ainsi qu’à l’Italien Giorgio Parisi, informent les médias internationaux.

Pour leurs recherches dans le domaine du changement climatique, l’Américano-japonais Syukuro Manabe et l’Allemand Klaus Hasselmann, en plus de l’Italien Giorgio Parisi, ont été les récipiendaires du prix Nobel de physique, édition 2021.

Il faut noter que le prix-moitié a été décerné à Syukuro Manabe, 90 ans, et à Klaus Hasselmann, 89 ans, « pour la modélisation physique du climat de la Terre et pour en avoir quantifié la variabilité et prédit de façon fiable le réchauffement climatique », selon le verdict du jury, rapporté par France 24.

Giorgio Parisi, 73 ans, obtient l’autre moitié de la récompense, « pour la découverte de l’interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques de l’échelle atomique à planétaire ».

Hasard du calendrier ?

Hasard du calendrier ou non, cette cérémonie de remise du prix Nobel de physique intervient pourtant à un moment où le dossier climat est sur la table des pays du monde entier et à un mois de la COP26, Sommet mondial pour le climat, qui aura lieu à Glasgow, en Ecosse (Royaume-Uni).