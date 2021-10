Prix Nobel de médecine: les Américains David Julius et Ardem Patapoutian primés

Paix, littérature… Chaque année en octobre, le prix Nobel prime six domaines. C’est le prix Nobel de médecine a ouvert ce lundi la saison 2021 des célèbres récompenses.

David Julius et Ardem Patapoutian ont remporté le prix Nobel de physiologie ou de médecine 2021 pour leurs découvertes de récepteurs de la température et du toucher. Le premier des prix Nobel 2021 a donné le coup d’envoi de la semaine d’annonces de la récompense la plus convoitée. L’annonce a été faite par un jury à l’Institut Karolinska de Stockholm.

L’année dernière, le prix a été décerné à trois scientifiques qui ont découvert le virus de l’hépatite C, qui ravage le foie, une avancée qui a permis de guérir cette maladie mortelle et de mettre au point des tests pour empêcher le fléau de se propager dans les banques de sang. « Alfred Nobel a été très clair dans son testament lorsqu’il a énuméré les critères d’attribution du prix Nobel de physiologie ou de médecine. Il a spécifiquement déclaré qu’il recherchait une découverte qui aurait un avantage pour l’humanité, de sorte que nos critères sont très étroits. Nous recherchons une découverte qui nous a ouvert des portes et nous a aidés à envisager un problème d’une manière nouvelle, ou bien une découverte qui a changé notre façon d’envisager un problème – c’est un changement de paradigme », a déclaré Juleen Zierath, professeur de physiologie et membre de l’assemblée Nobel au Karolinska Institutet, en décrivant les nominations pour ce prix prestigieux.

Ce prix prestigieux est assorti d’une médaille d’or et de 10 millions de couronnes suédoises (plus de 1,14 million de dollars). L’argent du prix provient d’un legs laissé par le créateur du prix, l’inventeur suédois Alfred Nobel, décédé en 1895.