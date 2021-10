Prix du test Covid-19: après 5 mois de résistance, le Bénin se plie à la décision de l’UEMOA

Depuis la soirée de ce lundi 11 octobre 2021, le Bénin a commencé la mise en application de la décision de l’UEMOA, portant harmonisation du prix du test Covid dans les États membres. Après 5 mois de résistance, le pays se décide enfin de s’aligner sur les directives de l’institution sous-régionale.

Bonne nouvelle pour les voyageurs au départ ou en destination du Bénin. Ils payeront désormais 25 000 FCFA pour le test Covid-19 en service standard avec les résultats disponibles en 48 et 72h. Selon le message posté sur le site du gouvernement, les voyageurs peuvent également s’offrir le service VIP à 50 000 FCFA (résultat disponible en 24h).

On constate donc une baisse du prix du test au Bénin. Le nouveau tarif de 25 000 FCFA est désormais conforme à l’harmonisation des prix dans l’espace UEMOA. Le Bénin était le seul pays membre à ne pas appliquer cette mesure, en vigueur depuis le mois de mai. Jusqu’à ce lundi 11 octobre, les voyageurs payaient 50 000 FCFA pour le service ordinaire et 75 000 FCFA pour le service VIP.

La bonne nouvelle après 5 mois de résistance…

Les autorités avaient rassuré que le Bénin allait se conformer au moment opportun. Il a fallu donc attendre cinq (05) mois pour voir le moment opportun. « Soyez rassurés, lorsque les conditions seront remplies, le Bénin va s’aligner sur les autres pays », avait annoncé Wilfried Léandre Houngbédji.

Il y a quelques mois, interrogé sur le coût des tests, le ministre de la Santé a laissé entendre, que contrairement à ce qui se dit, il s’agit d’un « coût forfaitaire ». Il fait savoir que le gouvernement a mis assez de moyens pour l’acquisition des kits pour les tests, mais n’a nullement l’intention de faire du bénéfice.

L’important selon Benjamin Hounkpatin, c’est de faire en sorte de pérenniser l’acquisition des kits. « Les tests ont un coût et les kits ont été achetés et il faut pérenniser. On ne va pas toujours tendre la main pour nous réapprovisionner en tests. (…) C’est vraiment un forfait, ce n’est même pas le coût du test qui a été facturé », avait déclaré le ministre de la Santé.