Présidentielle à Cap-Vert: la CEDEAO déploie 55 observateurs à Praia

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a déployé 55 observateurs à Praia pour une mission d’observation de l’élection présidentielle en cours à Cap-Vert.

Dans le cadre de l’appui électoral de la CEDEAO, le président de la Commission de la CEDEASO, Jean-Claude Kassi Brou, a approuvé le déploiement d’un observateur électoral à long terme et à court terme à Cap-Vert pour soutenir et suivre l’ensemble du processus électoral.

Le chef de la mission d’observation des élections de la CEDEAO à l’élection présidentielle, le Gén. Salou Djibo, ancien chef du gouvernement intérimaire de la République du Niger, a souligné dans son discours de bienvenue que la CEDEAO déploie régulièrement des Missions d’observation électorale aux États membres pour que les élections se déroulent dans une atmosphère pacifique pour la consolidation de la paix et de la sécurité dans la région.

Il a par ailleurs appelé les observateurs à être neutres, justes et impartiaux dans l’accomplissement de leur mission. Ce dimanche, les Cap-Verdiens ont commencé à voter pour désigner leur prochain président, qui devrait être issu d’un des partis historiques se partageant le pouvoir dans l’archipel. La compétition devrait se jouer à nouveau entre les candidats du Mouvement pour la démocratie (MpD, centre droit, majoritaire au Parlement) et du Parti Africain pour l’Indépendance du Cap-Vert (PAICV), respectivement Carlos Veiga et José Maria Neves, tous deux anciens Premiers ministres.